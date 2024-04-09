Феодора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Ефимовна

Феодора Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.