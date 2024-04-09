Феодора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Меньшой Петров