Турусова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Настасья Кирилловна
Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно