Турусова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Настасья Кирилловна

Отец ребёнка: Турусов Кирилл Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турусов Кирилл Никитич

Смерть
Неизвестно

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