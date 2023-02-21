Заворотный Матвей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотный Матвей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Заворотный Спиридон

Мать: не указана

Смерть
1993
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