Новикова (Маркина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркин Григорий Гаврилович
Мать: Маркина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Виктория
Отец ребёнка: Новиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Иван
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Январцева Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан