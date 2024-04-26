Новикова (Маркина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Маркина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Григорий Гаврилович

Мать: Маркина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Виктория

Отец ребёнка: Новиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван

Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Январцева Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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