Суботина Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Суботин Нестор Дмитриевич
Отец ребёнка: Суботин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Суботин Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Суботин Дмитрий Андреевич
Смерть
После 1831