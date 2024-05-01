Суботина Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Суботин Нестор Дмитриевич

Отец ребёнка: Суботин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Суботин Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Суботин Дмитрий Андреевич

Смерть
После 1831

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