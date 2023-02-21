Брюховских Прокопий Михайлович
Место рожденияКурганская обл., г.Шадринск, д.Бакалда
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Курганская обл., г.Шадринск, д.Бакалда
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: Брюховских Октябрина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно