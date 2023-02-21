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Брюховских Прокопий Михайлович

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Место рождения

Курганская обл., г.Шадринск, д.Бакалда

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Курганская обл., г.Шадринск, д.Бакалда
Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: Брюховских Октябрина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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