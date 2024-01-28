Бахарев Алексей Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Алексей Киприанович

Бахарев Алексей Киприанович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1737 или 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 или 1739

Отец: Бахарев Киприан Осипович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Анисья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Татьяна Ананьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бахарев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Бахарева) Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Бахарева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.