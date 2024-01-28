Бахарев Алексей Киприанович
Место рождения
Дата рождения1737 или 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1737 или 1739
Отец: Бахарев Киприан Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Бахарева) Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Бахарева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бахарева Татьяна Ананьевна
Смерть
Неизвестно