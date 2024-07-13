Подщипкова Федосья Лупантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ребриков Лупантий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подщипков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Подщипков Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлабухова Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Подщипков Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подщипков Василий Герасимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подщипков Михаил Герасимович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно