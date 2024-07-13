Подщипкова Федосья Лупантьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Подщипкова Федосья Лупантьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ребриков Лупантий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подщипков Николай Герасимович

Отец ребёнка: Подщипков Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлабухова Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Подщипков Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подщипков Василий Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подщипков Михаил Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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