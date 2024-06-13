Кирюхин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кирюхин Василий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кирюхин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Минаева (Кирюхина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1929
Дочь: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно