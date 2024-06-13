Кирюхин Михаил Ильич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирюхин Михаил Ильич

Место рождения

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кирюхин Василий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кирюхин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Минаева (Кирюхина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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