Чувашева Параскева Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Чувашев Иван Романов
Отец ребёнка: Прилуков (чувашев) Роман Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782