Чувашева Параскева Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Параскева Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чувашев Иван Романов

Отец ребёнка: Прилуков (чувашев) Роман Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков (чувашев) Роман Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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