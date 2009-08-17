Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Место рождения

Псковская Область, р-н. Опочецкий, д. Жадро

Дата рождения

21.05.1949

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1949

Отец: Кириленков Василий Иванович

Мать: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1974

Сын: Орлов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
26.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович

Смерть
17.08.2009

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