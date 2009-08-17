Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна
Место рожденияПсковская Область, р-н. Опочецкий, д. Жадро
Дата рождения21.05.1949
Дата смерти17.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1974
Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
26.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович
Смерть
17.08.2009