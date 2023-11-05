Ğəbdelğәziz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ğəbdelğәziz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ğəbdelğәni

Мать: Xәbibcәmal Dәwlәtbay qızı

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