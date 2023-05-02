Алтухов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1984
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984
Отец: Алтухов Михаил
Мать: Алтухова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.2011
Дочь: Алтухова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2011
Дочь: Алтухова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.12.2015
Дочь: Алтухова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности