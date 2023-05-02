Алтухов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984

Отец: Алтухов Михаил

Мать: Алтухова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.2011

Дочь: Алтухова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2011

Дочь: Алтухова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2015

Дочь: Алтухова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.2020

Сын: Алтухов Артём Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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