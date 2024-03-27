Мазит
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Гилмиямал Мухамадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабир Мазитович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ябир Мазитович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рауил Мазитович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салих Мазитович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно