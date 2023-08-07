Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

06.09.1796

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Козьма Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Козьма Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
06.09.1796
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