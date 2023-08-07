Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти06.09.1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Козьма Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
06.09.1796