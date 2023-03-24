МИХАЙЛОВА (НИКИТИНА) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Место рожденияМосковская губерния Серпуховский уезд Белопесоцкая волость д. Тростники
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния Серпуховский уезд Белопесоцкая волость д. Тростники
Рождение ребёнка
06.09.1913
Дочь: Бояршинова (михайлова) АНТОНИНА
Отец ребёнка: Михайлов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно