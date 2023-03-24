МИХАЙЛОВА (НИКИТИНА) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛОВА (НИКИТИНА) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Место рождения

Московская губерния Серпуховский уезд Белопесоцкая волость д. Тростники

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния Серпуховский уезд Белопесоцкая волость д. Тростники
Рождение ребёнка
06.09.1913

Дочь: Бояршинова (михайлова) АНТОНИНА

Отец ребёнка: Михайлов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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