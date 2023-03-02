Ильина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1885
Сын: Ильин Александр
Отец ребёнка: Ильин Иван
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Прахт Pracht Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Иван
Смерть
Неизвестно