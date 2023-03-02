Ильина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1885

Сын: Ильин Александр

Отец ребёнка: Ильин Иван

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Прахт Pracht Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван

Смерть
Неизвестно
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