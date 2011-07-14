Федорищев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1924
Дата смерти14.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924
Отец: Федорищев Иван Максимович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорищева Надежда Титовна
Рождение ребёнка
11.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорищева Надежда Титовна
Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2011