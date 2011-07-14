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Федорищев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1924

Дата смерти

14.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924

Отец: Федорищев Иван Максимович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
30.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорищева Надежда Титовна

Рождение ребёнка
11.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорищева Надежда Титовна

Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорищева Надежда Титовна

Смерть
14.07.2011