Михайлова (Большакова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Большакова) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1974

Дата смерти

25.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1974

Отец: Большаков Анатолий Дмитриевич

Мать: Большакова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.1994

Дочь: Меркулова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Александрович

Смерть
25.02.2019
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