Михайлова (Большакова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1974
Дата смерти25.02.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1974
Рождение ребёнка
16.05.1994
Дочь: Меркулова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Александрович
Смерть
25.02.2019