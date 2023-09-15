Лосев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Сергей Андреевич

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Место рождения

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

22.09.1927

Дата смерти

03.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
03.10.1988
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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