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Лосев Сергей Андреевич
Лосев Сергей Андреевич
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Место рождения
Юрино
, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
22.09.1927
Дата смерти
03.10.1988
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрино
, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
03.10.1988
Москва
, город федерального значения Москва
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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