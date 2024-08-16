Корсаков Петр Михайлович
Место рождениядер.Чернуха, Бутурлинского р-на, Нижегородской обл.
Дата рождения20.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Валентин Петрович
Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Суркова (Корсакова) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1930
Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно