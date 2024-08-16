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Корсаков Петр Михайлович

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Место рождения

дер.Чернуха, Бутурлинского р-на, Нижегородской обл.

Дата рождения

20.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Валентин Петрович

Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Суркова (Корсакова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Корсаков Борис Петрович

Мать ребёнка: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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