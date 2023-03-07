Батогов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батогов Василий

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Место рождения

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

02.03.1900

Дата смерти

08.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900

Отец: Батогов Иван

Мать: Батогова Анастасия Евфимовна

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
17.01.1923

Жена: Батогова Вера

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Манефа

Мать ребёнка: Батогова Вера

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Подволокина Римма

Мать ребёнка: Батогова Вера

Работа или профессия
Неизвестно
Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
рабочий Мурманской железной дороги в 1923
Смерть
08.05.1940
Сугольда-Свирь
Сугольда-Свирь
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