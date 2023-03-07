Батогов Василий
Место рождения
Дата рождения02.03.1900
Дата смерти08.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900
Отец: Батогов Иван
Бракосочетание
17.01.1923
Жена: Батогова Вера
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Манефа
Мать ребёнка: Батогова Вера
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Подволокина Римма
Мать ребёнка: Батогова Вера
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Мурманской железной дороги в 1923
Смерть
08.05.1940
Сугольда-Свирь
Сугольда-Свирь