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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Евдоким
Отец ребёнка: Николаев Матвей
Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1779
Дочь: Праскавея ?
Отец ребёнка: Николаев Матвей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матвеев Петр
Отец ребёнка: Николаев Матвей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Николаев Матвей