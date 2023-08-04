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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1773 г.р.
1779 г.р.
1780 г.р.
1788 г.р.

Добавил:

ЛО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Евдоким

Отец ребёнка: Николаев Матвей

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1779

Дочь: Праскавея ?

Отец ребёнка: Николаев Матвей

Рождение ребёнка
1780

Сын: Матвеев Петр

Отец ребёнка: Николаев Матвей

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Николаев Матвей

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