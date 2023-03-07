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Елисеев Михаил Павлович

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Место рождения

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874

Отец: Елисеев Павел Родионович

Мать: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Елисеев Гурьян Михайлович

Мать ребёнка: Елисеева Марфа Федоровна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Елисеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Арест
14.10.1937
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Марфа Федоровна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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