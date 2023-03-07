Елисеев Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения30.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874
Рождение ребёнка
1916
Сын: Елисеев Гурьян Михайлович
Мать ребёнка: Елисеева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Арест
14.10.1937
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно