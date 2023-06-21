Пересадько Павел Ефимович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
терны, Сумская область Ukraine
Бракосочетание
28.10.1901
Рождение ребёнка
30.04.1915
Дочь: Пелагия Павловна
Мать ребёнка: Пересадько Мария Марковна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
30.04.1915
Мать ребёнка: Пересадько Мария Марковна
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно