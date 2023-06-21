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Пересадько Павел Ефимович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Пересадько Ефим Кондратович

Мать: Пересадько Устина Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Бракосочетание
28.10.1901

Жена: Пересадько Мария Марковна

Рождение ребёнка
30.04.1915

Дочь: Пелагия Павловна

Мать ребёнка: Пересадько Мария Марковна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
30.04.1915

Сын: Пересадько Яков Павлович

Мать ребёнка: Пересадько Мария Марковна

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно