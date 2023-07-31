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Ухачина Саша Ролионовна
Ухачина Саша Ролионовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ткач Юрий
Мать
Асканакова Светлана Павловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ткач Юрий
Мать:
Асканакова Светлана Павловна
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