Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Тихонов Игнат Афанасьевич
Мать: Тихонова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Тихонова Матрона Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тихонова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Тихонов Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тихонова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Тихонова Феодосия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1853
Сын: Тихонов Ефим Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1855
Сын: Тихонов Михаил Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1857
Дочь: Тихонова Варвара Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Параскева
Смерть
Неизвестно