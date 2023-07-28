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Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Тихонов Игнат Афанасьевич

Мать: Тихонова Фекла

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Тихонова Матрона Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тихонова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Тихонов Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тихонова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Тихонова Феодосия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1853

Сын: Тихонов Ефим Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1855

Сын: Тихонов Михаил Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1857

Дочь: Тихонова Варвара Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Параскева

Смерть
Неизвестно