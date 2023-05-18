Иванова (Фёдорова) (Фёдорова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смерти24.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: Фёдоров Михаил
Мать: Фёдорова Агафья
Рождение ребёнка
06.01.1924
Сын: Иванов Степан
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Иванов Иван
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
02.04.1937
Дочь: Максимова (иванова) Нина
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Алексей
Смерть
24.02.1976