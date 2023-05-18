Иванова (Фёдорова) (Фёдорова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Фёдорова) (Фёдорова) Анастасия

Иванова (Фёдорова) (Фёдорова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

24.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Фёдоров Михаил

Мать: Фёдорова Агафья

Рождение ребёнка
06.01.1924

Сын: Иванов Степан

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Иванов Иван

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
02.04.1937

Дочь: Максимова (иванова) Нина

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей

Смерть
24.02.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close