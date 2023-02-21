Александр Никитин Корюканов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Никитин Корюканов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Флор Александрович Корюканов

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корюканова Елисавета Никитина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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