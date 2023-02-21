Филипп Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1822
Жена: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
24.03.1827
Сын: Семенов Флегонт Филиппович
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно