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Филипп Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1822

Жена: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
24.03.1827

Сын: Семенов Флегонт Филиппович

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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