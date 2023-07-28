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Горбакова Рауза Салихзяновна

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Место рождения

Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ

Дата рождения

01.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963

Отец: Мухаметзянов Салихзян Мухаметзянович

Мать: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
18.07.1989

Дочь: Горбакова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Горбаков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.2003

Сын: Горбаков Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Горбаков Евгений Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбаков Евгений Михайлович