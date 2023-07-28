Горбакова Рауза Салихзяновна
Место рождения
Дата рождения01.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1963
Рождение ребёнка
18.07.1989
Дочь: Горбакова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Горбаков Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
26.08.2003
Сын: Горбаков Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Горбаков Евгений Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно