Яковлев Волков Павел
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения15.01.1903
Дата смерти30.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1903
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1903
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
30.04.1903
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
02.05.1903
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя