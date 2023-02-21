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Яковлев Волков Павел

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.01.1903

Дата смерти

30.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1903

Отец: Георгиев Егоров Волков Яков

Мать: Георгиев Егоров Волков Дарья

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1903
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
30.04.1903
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
02.05.1903
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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