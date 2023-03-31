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Фролов Сергей

Место рождения

с. Костивцы, Гагаринский район

Дата рождения

1919

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Плеханов Егор

Мать: Плеханова Павла

с. Костивцы, Гагаринский район
Рождение ребёнка
28.12.1945

Дочь: Петрова Лидия

Мать ребёнка: Фролова Екатерина

сп. Казаки Лебедянского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1949

Сын: Фролов Вячеслав

Мать ребёнка: Фролова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
кладбище за линией
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