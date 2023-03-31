Фролов Сергей
Место рожденияс. Костивцы, Гагаринский район
Дата рождения1919
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Плеханов Егор
Мать: Плеханова Павла
с. Костивцы, Гагаринский район
Рождение ребёнка
28.12.1945
Дочь: Петрова Лидия
Мать ребёнка: Фролова Екатерина
сп. Казаки Лебедянского района Рязанской области
Рождение ребёнка
1949
Сын: Фролов Вячеслав
Мать ребёнка: Фролова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Екатерина
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
кладбище за линией