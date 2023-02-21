Гуселетов Иван Леондорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гуселетов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Гуселетов Максим Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно