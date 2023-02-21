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Гуселетов Иван Леондорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуселетов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гуселетов Максим Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сумин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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