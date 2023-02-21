Петрова (Щипакова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Щипакова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1959

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.08.1980

Муж: Петров Николай Борисович

Рождение ребёнка
29.08.1981

Сын: Петров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Борисович

Рождение ребёнка
21.08.1989

Сын: Петров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Борисович

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