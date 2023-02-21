Петрова (Щипакова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1959
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1980
Рождение ребёнка
29.08.1981
Отец ребёнка: Петров Николай Борисович
Рождение ребёнка
21.08.1989
Сын: Петров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Борисович