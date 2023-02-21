Кочегина (Ясорева) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочегина (Ясорева) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1903

Дата смерти

06.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1903

Отец: не указан

Мать: Ясорева Неизвестно

Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Кочегин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич

посёлок Пожва Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Катаева Нина Петровна

Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочегин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочегин Пётр Васильевич

Смерть
06.12.1978
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