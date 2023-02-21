Кочегина (Ясорева) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1903
Дата смерти06.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1903
Отец: не указан
Мать: Ясорева Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Кочегин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич
посёлок Пожва Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Катаева Нина Петровна
Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочегин Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1978