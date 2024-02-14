Салимова (Кармен) Злата-Либа
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1867
Дата смерти29.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салимова) Любовь Абрамовна
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салимов) Туйба Абрамовна
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салимова) Тамара Абрамовна
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
1898
Сын: Салимов Залман
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
29.10.1907
Сын: Салимов Соломон Абрамович
Отец ребёнка: Салимов Абрам
Смерть
29.06.1962