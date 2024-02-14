Салимова (Кармен) Злата-Либа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимова (Кармен) Злата-Либа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1867

Дата смерти

29.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салимова) Любовь Абрамовна

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Роман Абрамович

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Гриша Абрамович

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салимов) Туйба Абрамовна

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салимова) Тамара Абрамовна

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
1898

Сын: Салимов Залман

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Салимов Соломон Абрамович

Отец ребёнка: Салимов Абрам

Смерть
29.06.1962

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