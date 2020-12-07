Шеин Николай Федорович
Место рожденияКраснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Дата рождения13.11.1941
Дата смерти07.12.2020
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1941
Отец: Шеин Федор Иванович
Мать: Шеина Евдокия Сергеевна
Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Рождение ребёнка
27.05.1967
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2020