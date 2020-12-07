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Шеин Николай Федорович

Место рождения

Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны

Дата рождения

13.11.1941

Дата смерти

07.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1967 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1941

Отец: Шеин Федор Иванович

Мать: Шеина Евдокия Сергеевна

Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Рождение ребёнка
27.05.1967

Сын: Шеин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2020
Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
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