Печёнкин Иван
Место рожденияс. Егорьевка Егорьевский с/с, Шарлыкский р-н, Чкаловская обл.
Дата рождения23.02.1908
Дата смерти07.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908
Отец: Печёнкин Степан
Мать: Печёнкина Ефросинья
с. Егорьевка Егорьевский с/с, Шарлыкский р-н, Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Фролова Мария
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
Рождение ребёнка
28.01.1947
Сын: Печёнкин Михаил
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмцова Надежда
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушин Вера
Мать ребёнка: Печёнкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печёнкина Нина
РБ, с. Знаменка
Военная награда
Неизвестно
Печенкин Иван Степанович Рядовой, __.__.1908Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, с. Егорьевка. Сводная картотека Перечень наград 09.08.1957 Медаль «За отвагу»
Печенкин Иван Степанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, д. Шарлык. Юбилейная картотека
Смерть
07.02.1994
Похороны
Неизвестно
На кладбище в селе Пятки, Республика Башкортостан (Башкирия)