Печёнкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печёнкин Иван

Место рождения

с. Егорьевка Егорьевский с/с, Шарлыкский р-н, Чкаловская обл.

Дата рождения

23.02.1908

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: Печёнкин Степан

Мать: Печёнкина Ефросинья

с. Егорьевка Егорьевский с/с, Шарлыкский р-н, Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Фролова Мария

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

Рождение ребёнка
28.01.1947

Сын: Печёнкин Михаил

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмцова Надежда

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушин Вера

Мать ребёнка: Печёнкина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печёнкина Нина

РБ, с. Знаменка
Военная награда
Неизвестно
Печенкин Иван Степанович Рядовой, __.__.1908Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, с. Егорьевка. Сводная картотека Перечень наград 09.08.1957 Медаль «За отвагу»
Печенкин Иван Степанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, д. Шарлык. Юбилейная картотека
Смерть
07.02.1994
Похороны
Неизвестно
На кладбище в селе Пятки, Республика Башкортостан (Башкирия)
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