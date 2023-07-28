Дворкин Давид Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: Дворкин Моисей Львович
Мать: Дворкин Мария-Михля
Рождение ребёнка
05.02.1955
Дочь: Амбросовский Ирина Давидовна
Мать ребёнка: Дворкина Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворкин Михаил
Мать ребёнка: Дворкина Надежда Спиридоновна
Военная служба
Неизвестно
Пошел добровольцем в 17 лет в 1944 году. Быстрая подготовка в артиллерейском училище. Далее попал в артиллерийскую разведку. В итоге отсужил 7 лет.
Смерть
Неизвестно