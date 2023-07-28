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Дворкин Давид Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Дворкин Моисей Львович

Мать: Дворкин Мария-Михля

Рождение ребёнка
05.02.1955

Дочь: Амбросовский Ирина Давидовна

Мать ребёнка: Дворкина Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворкин Михаил

Мать ребёнка: Дворкина Надежда Спиридоновна

Военная служба
Неизвестно
Пошел добровольцем в 17 лет в 1944 году. Быстрая подготовка в артиллерейском училище. Далее попал в артиллерийскую разведку. В итоге отсужил 7 лет.
Смерть
Неизвестно