Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Соломония Сергеевна
Мать ребёнка: Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно