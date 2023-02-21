Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Наталия Ивановна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Наталия Ивановна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Соломония Сергеевна

Мать ребёнка: Наталия Ивановна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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