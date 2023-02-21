Баранцева Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранцева Татьяна Анатольевна

Баранцева Татьяна Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

2001 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974

Отец: не указан

Мать: Лалетина Алла Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.2001

Сын: Баранцев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
18.04.2004

Дочь: Баранцева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close