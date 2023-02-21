Баранцева Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974
Отец: не указан
Мать: Лалетина Алла Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.2001
Сын: Баранцев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.04.2004
Дочь: Баранцева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранцев Владимир Иванович