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Лясковская Ирина Федоровна

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лясковский Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лясковский Феодор Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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