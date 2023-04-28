Лясковская Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лясковский Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лясковский Феодор Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно