Тендряков Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТендряков Владимир Фёдорович

Тендряков Владимир Фёдорович

avatar

Место рождения

д. Макаровская, Верхноважский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

05.12.1923

Дата смерти

03.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Макаровская, Верхноважский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1938 по 1945
Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1945 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.08.1984
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close