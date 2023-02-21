Тендряков Владимир Фёдорович
Место рожденияд. Макаровская, Верхноважский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения05.12.1923
Дата смерти03.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Макаровская, Верхноважский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1938 по 1945
Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1945 по 1984
Смерть
03.08.1984