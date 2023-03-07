Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Перевозников Григорий Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Перевозников Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Перевозников Родион (Родка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1629