Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Перевозников Григорий Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Перевозников Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Перевозников Родион (Родка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1629
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
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