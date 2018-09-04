Сумич Анастасия Михайловна
Место рожденияАрхангельская область, Мезенский район, дер. Азаполье
Дата рождения17.04.1948
Дата смерти04.09.2018
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1948
Отец: Кожевников Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Архангельская область, Мезенский район, дер. Азаполье
Рождение ребёнка
17.02.1983
Отец ребёнка: Сумич Дмитрий Васильевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
04.09.2018