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Сумич Анастасия Михайловна

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Место рождения

Архангельская область, Мезенский район, дер. Азаполье

Дата рождения

17.04.1948

Дата смерти

04.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1948

Отец: Кожевников Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Архангельская область, Мезенский район, дер. Азаполье
Рождение ребёнка
17.02.1983

Сын: Сумич Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сумич Дмитрий Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
04.09.2018
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