Некрасов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Некрасов Яков Козьмин
Рождение ребёнка
1768
Сын: Некрасов Герасим Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
10.01.1779
Сын: Некрасов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Естифеева
Рождение ребёнка
04.07.1783
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Естифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно