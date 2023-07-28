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Некрасов Василий Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Некрасов Яков Козьмин

Мать: Некрасова Марфа Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Некрасов Герасим Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1779

Сын: Некрасов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Естифеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1783

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Естифеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Естифеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно