Ахаев Павел Григорьевич
Место рожденияНикольское
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ахаев Григорий приемный Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ахаев Потап Павлович
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ахаев Федор Павлович
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна
Смерть
Неизвестно