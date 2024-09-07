Ахаев Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхаев Павел Григорьевич

Ахаев Павел Григорьевич

Место рождения

Никольское

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ахаев Григорий приемный Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ахаев Потап Павлович

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ахаев Федор Павлович

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахаев Феомпент Павлович

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахаева Прасковья Андреяновна

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.