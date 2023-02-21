Смирнов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1971
Сын: Смирнов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1976
Сын: Смирнов Денис Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно