Смирнов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Александр Валентинович

Смирнов Александр Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1971

Сын: Смирнов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1976

Сын: Смирнов Денис Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Антонина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close