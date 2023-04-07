Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Николай Михайлович
Мать: Парасковья Ивановна
Бракосочетание
1831
Муж: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Озимова Агафья Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефим Александрович
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Арина Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно