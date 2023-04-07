Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Николай Михайлович

Мать: Парасковья Ивановна

Бракосочетание
1831

Муж: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Озимова Агафья Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефим Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Арина Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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